Oroscopo 2024 | Paolo Fox | soldi | ecco chi farà il botto il prossimo anno

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ilè in arrivo e con l'avvicinarsi del nuovoinizia la grande danza delle stelle: quali sorprese ci riservergli astri?Fox, il celebre astrologo, si spende nelle prime previsioni, nelle quali presenta le sue intuizioni astrologiche per il. EFox è un assoluto punto di riferimento per gli appassionati di astrologia: insomma, doveroso stare ad ascoltarlo. Fox si spende nelle anticipazioni astrali in un'intervista al Corriere della Sera, nella quale dipinge un quadro relativo alcon "Giove in Toro e Saturno nei Pesci". Questi pianeti, spiega, "transitano in segni conservatori e consolidano la tendenza a rivalutare tradizioni e regole", senza necessariamente implicare connotazioni politiche, aggiunge. Quando ...