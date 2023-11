Operazione 6 12 Attacco al Presidente | film su Italia1 | trama | attori e cast

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Questa sera, mercoledì 29 novembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda il6/12alun thriller con Kevin Costner. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo.6/12alIl 6 dicembre, giorno dell’Indipendenza della Finlandia, un gruppo di terroristi attacca il Palazzo Presidenziale di Helsinki. Ildella Finlandia viene rapito e l’agente dei servizi segreti Max Tanner viene incaricato di salvarlo. Tanner deve indagare tra i possibili responsabili dell’, che potrebbero essere sia gruppi nazionalisti che ...