Omicidio di Priverno | ucciso Germano Riccioni | ferita la compagna Fermato il figlio della donna

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Nel giro di poche ore i Carabinieri sembrano aver già ricostruito i dettagli dell’che si è consumato nelle prime ore di stamattina, mercoledì 29 novembre, in una casa nel centro di, in via Madel Calle, in provincia di Latina. Ad essere statocon diverse coltellate il 50enne,, mentre gravementeanche la, la 47enne A.C.. Gli investigatori hannoun 33enne47enne e sulla posizione di quest’ultimo in relazione all’sono in corso accertamenti. I Carabinieri indagano per ricostruire la dinamica e trovare il movente Le indagini degli uomini dell’Arma, intanto proseguono per stabilire l’esatta dinamica ...