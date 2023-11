Omicidio a Priverno | arrestato il killer

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 novembre 2023), fermato ildai Carabinieri. Indagini lampo per la morte di un uomo e del ferimento in modo grave della compagna stamattina nel Comune in Provincia di Latina. Il presunto assassino è un 33enne. E’ accusato di aver ucciso Germano Riccioni e di aver ridotto in gravi condizioni la sua compagna, Adele Coluzzi. Così è finito in arresto D’A. L., classe 1990, che ora deve rispondere delle accuse die tentato. L’uomo è stato individuato dai Carabinieri: al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura di Latina, verrà accompagnato presso la locale casa circondariale. Articolo in aggiornamento su Il Corriere della Città.