Olio Evo | accordo Confagricoltura-Unapol per dare slancio al comparto – L’Umbria tra le regioni che hanno investito nella filiera olivicola

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 29 novembre 2023)EVO,PERAL. PRODUZIONE IN CALO: CLIMA E COSTI INCIDONO SUI PREZZI Alcune, come– spiega Walter Placida, presidente della Federazione Nazionalediregionale con fondi dedicati A chiusura della campagna2023, l’Italia, secondo produttore mondiale di, conferma la necessità di un cambio di passo per il settore, ancora troppo frammentato e con realtà disomogenee per livello di innovazione e competitività, soprattutto a fronte dei ...