Olimpia Milano-Zalgiris in tv | programma | orario e diretta Eurolega 2023 2024 basket

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Il, l’e come vedere in, sfida valida per l’11^ giornata dell’di. Partita importantissima per gli uomini di coach Messina, che devono cercare di dare continuità alle ultime due vittorie ottenute nella competizione, dopo la brutta sconfitta contro Pistoia nel campionato italiano. Di fronte, la formazione di Kaunas, che, come i meneghini, fin qui ha ottenuto quattro vittorie. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 30 novembre. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per l’...