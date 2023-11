NXT 28 11 2023 Sfida superata

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di NXT. Oggi la puntata ci offrirà altri match di qualificazione all’Iron Survivor Challenge Match di NXT Deadline, un match titolato e lache si pone davanti a Wes Lee che per arrivare a Dominik Mysterio dovrà affrontare e battere 3 ex-campioni Nordamericani. Ma direi di non perdere altro tempo e di immergerci subito nello show. D’Angelo Family vs Angel Garza & Humberto Carrillo (3,5 / 5) Si parte subito con il match titolato di serata e si rivela unaabbastanza combattuta. Garza e Carrillo vanno più volte vicini alla vittoria ma alla fine sono i campioni a mantenere le cinture grazie al Bada Big Bada Boom decisiva. Vincitori e ancora campioni: D’Angelo Family BACKSTAGE: Nathan Frazer e Axiom parlano di Baron Corbin e il primo sembra ...

