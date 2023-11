Nuovo Pnrr | De Luca Pd a Notizie com | “Fitto alla Camera non ha risposto | vogliamo sapere come sono stati rimodulati i progetti”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 29 novembre 2023) “Oggi abbiamo chiesto aè stato rimodulato ildopo il via libera della Commissione Ue, ma non ci haadeguatamente”. Ai microfoni di.com, Piero De, capogruppo del Pd in Commissione politiche europee, dopo il question timedel ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dopo il via liberarevisione complessiva del Piano di ripresa e resilienza, la Commissione Ue ha dato l’ok anchequarta rata da 16,5 miliardi tra prestiti e sovvenzioni. Le opposizioni si chiedonoverrannoall’interno del...