Nuova regola sui cartellini rossi nel calcio | si studia l’espulsione a tempo

(Di mercoledì 29 novembre 2023) L’International football association board ha preso in seria considerazione la possibilità di introdurre unare che ha a che fare con i. Si tratta del, un rosso che estromette dal gioco il calciatore per un determinato lasso di, utilizzabile in caso di proteste e altre infrazioni di gioco specifiche. Dopo averne constatato l’adozione con successo neldi base, si auspica la sperimentazione del provvedimento a livelli più alti. Se ne è discusso nel business meeting annuale (Abm) dell’organismo che stabilisce le regole del, svoltosi ieri a Londra, che aveva come focus le misure per migliorare il comportamento di giocatori e allenatori e accrescere il rispetto nei ...

Matteo Salvini ha avuto un’ idea , che è poi sempre la stessa messa in pratica diverse volte dal centrodestra nel corso degli anni in cui ha ... (ilfattoquotidiano)

La “nuova” idea di Salvini? Un altro condono edilizio : “Valutarlo per le piccole irregolarità”

Clienti Intesa Sanpaolo trasferiti “d’ufficio” alla nuova divisione digitale senza filiali. La banca : “Tutto in regola - pochissimi si lamentano”

“Purtroppo solo sul fine legislatura ma finalmente il nostro punto di vista sull’agenda verde è diventa to maggioranza”. Lo dichiarano il ... (secoloditalia)

Irregolarità nella rendicontazione di 12mila euro di fondi pubblici ricevuti in campagna elettorale. È la ragione per cui la Corte d’Appello di ... (ilfattoquotidiano)

Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Avellino, recependo le indicazioni della Regione Campania, si mette in moto per andare in supporto di quelle ... (anteprima24)

Fitti e morosità : nuova opportunità per mettersi in regola

Unasca auspica un intervento urgente per una nuova regolamentazione della formazione e degli esami per la patente di guida

Papa Francesco: ai francescani, 'andare per il mondo è uno speciale programma di evangelizzazione possibile a tutti'

"Essa vi è data da Francesco nella suae sono convinto che è in sintonia con l'invito che ...la buona notizia per l'uomo affinché ritrovi la direzione migliore per la costruzione di una...

Sì ad espulsioni a tempo e arbitri con body cam ilGiornale.it

PROMULGATA NUOVA LEGGE IN MATERIA SANITARIA - PRESS ... Regione Puglia

La Commissione europea sgonfia la querelle sulle nuove norme sul vino: "Le etichette già stampate non verranno distrutte"

Viticoltori e associazioni di categoria sul piede di guerra per le linee guida, pubblicate il 24 novembre, sul regolamento che entrerà in vigore tra dieci giorni. Ma per l'esecutivo Ue il documento "è ...

Usa, il New York Times celebra la mortadella: «Richiesta alle stelle»

Il New York Times ha dedicato un articolo alla mortadella, raccontando la recente diffusione del salume bolognese nelle cucine dei ristoranti e nei negozi da Los Angeles a New York. Dalla East alla We ...