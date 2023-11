Nuoto | Thomas Ceccon stacca il biglietto per Parigi 2024 nei 100 dorso Michele Lamberti a Doha!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Missione compiuta.ha vinto la Finale dei 100agli Assoluti invernali dia Riccione eto ilper le Olimpiadi di. Il primatista del mondo della distanza si è imposto con il crono di 52.82 a precedere, autore del personale di 53.76 e rientrante nel range di qualificazione per i Mondiali di Doha (53.7). Per lui è la prima volta sotto i 54?. A completare il podio Lorenzo Mora in 54.21 (personale). Non è stato facile per, non in grandissima condizione per varie vicissitudini legate anche a impegni extra. Tuttavia, il classe 2001 del Bel Paese ha deciso di spingere fin dalla prima vasca, visto il passaggio in 25.44, e poi di tenere ...