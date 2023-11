Nuoto | Ludovico Viberti vince i 100 rana a Riccione e stacca il pass per i Mondiali di Doha

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Agli Assoluti Invernali 2023 diha vinto i 100 metrimaschili in 59?38, al di sotto del crono di 59?5 richiesto dalla FIN per ottenere la qualificazione ai2024 di, ma non sufficiente per le Olimpiadi di Parigi 2024, per le quali serviva fare 58?9. Era già qualificato per la rassegna iridata Nicolò Martinenghi, oggi terzo, in quanto finalista a Fukuoka.conduce una gara in rimonta, con unaggio lento ai 50 in 27?81 ed una vasca di ritorno in 31?57, unico a scendere sotto i 32? nei secondi 50 metri, per un crono complessivo di 59?38. Battuto Federico Poggio, secondo in 59?63, a 0?25, dopo unaggio in 27?36. Terza piazza per ...