Nuoto | Italiani Assoluti seconda giornata | pass olimpico per Thomas Ceccon nei 100 dorso

(Di mercoledì 29 novembre 2023) In aggiornamento i risultati in diretta delladei Campionatiinvernali di2023. In palio iolimpici per Parigi 2024 e precedentemente per i Mondiali di Doha 2024. Nella prima finale, quella dei 100, il primatista mondialevince e conquista ilcon il tempo di 52.82. A seguire Michele Lamberti, che con 53.76 stacca ilper Doha 2024. Terzo Lorenzo Mora con il tempo di 54.21. Nellafinale dei 400 stile vince Marco De Tullio in 3’47”36: tempo che non basta né per Doha né per Parigi. Secondo Marchello con un ottimo finale in 3’47”87, terzo Ciampi in 3’48”16. SportFace.