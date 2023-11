Nuoto | Italiani Assoluti seconda giornata | pass olimpico per Ceccon e Pilato

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 novembre 2023) In aggiornamento i risultati in diretta delladei Campionatiinvernali di2023. In palio iolimpici per Parigi 2024 e precedentemente per i Mondiali di Doha 2024. Nella prima finale, quella dei 100 dorso maschili, il primatista mondiale Thomasvince e conquista ilcon il tempo di 52.82. A seguire Michele Lamberti, che con 53.76 stacca ilper Doha 2024. Terzo Lorenzo Mora con il tempo di 54.21. Le parole di Thomas: “Sono contento perché ho raggiunto l’obiettivo. Non sono stato bene in queste ultime settimane: ho avuto qualche problema. Sono molto felice per Michele, si merita questo tempo“. Nella finale dei 50 stile femminili vince Cocconcelli con ...