Nuoto | Benedetta Pilato in forma olimpica! Domina i 100 rana e timbra il pass per Parigi 2024!

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Seguendo le orme di Thomas Ceccon. Come ha fatto il veneto nei 100 dorso ancheha staccato quest’oggi il biglietto per le Olimpiadi di2024 nei 100donne. Le indicazioni nelle gare di Budapest in Coppa del Mondo erano state lusinghiere e a Riccione è arrivata una conferma. Per Benny un nuovo crono ad abbattere la barriera dell’1:06, ovvero 1:05.80. Il tempo-limite previsto dalla FIN per ila Cinque Cerchi era di 1:06.0 el’ha fatto. A dire il vero, l’ambizione era quella di prendersi il primato italiano di Arianna Castiglioni perché l’ambiziosa nuotatrice pugliese quell’1:05.67 lo sta sfiorando spesso. Tuttavia, la base costruita nel suo trasferimento a Torino da Antonio Satta è più che buona e ci sono indicazioni confortanti. Il ...