Nuoto | Assoluti | super Pilato nelle batterie dei 100 rana | ok Ceccon nei 100 dorso

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Riccione, 29 nov. - (Adnkronos) - A Riccione si nuota veloce con ledella seconda giornata dell'edizione 2023 degliInvernali Open Frecciarossa, che mettono in palio titoli, pass iridati per Doha e olimpici. Il biglietto per i Giochi di Parigi 2024 l'hanno già strappato martedì sera Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero e Alberto Razzetti nei 200 misti, buttando giù il muro dell'1'57 per il record italiano di 1'56"21. I 100rompono gli indugi del mercoledì. Comanda ovviamente il primatista del mondo (51"60) Thomasche mette in acqua la solita fluidità, pur nuotando a velocità di crociera. Il 23enne di Schio, campione europeo e argento iridato - tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato da Alberto Burlina - tocca in 54"84, con un passaggio controllato in 26"59 e un ritorno più ...