(Di mercoledì 29 novembre 2023) Il 2 dicembre del 1873 nasce a Firenze, quest'anno in occasione dei 150 annisuaverranno organizzati incontri, mostre, convegni, visite guidate e aperture straordinarie. '...

Milan, fa male... troppo!

... cambiando l'atteggiamento in campo diinterpreti. Pian piano il Milan si è squagliato ... Sta di fatto che nessuno prende decisioni per provare a cambiare il corso degli. In questo ...

Natale a Pordenone 2023: una festa per tutta la città Comune di Pordenone

Antonin Artaud e i suoni della crudeltà - - eventi L'Eco di Bergamo

Numerosi eventi per il 150° anniversario dalla nascita di Galileo Chini

Il 2 dicembre del 1873 nasce a Firenze Galileo Chini, quest’anno in occasione dei 150 anni dalla sua nascita verranno organizzati incontri, mostre, convegni, visite guidate e aperture straordinarie. ‘ ...

Al Demodè il party Random e il Praja on tour

Sabato 2 dicembre farà tappa al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, il party “ Random – una festa a caso ” appuntamenti itineranti che celebrano la casualità e che ...