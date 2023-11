Nordio rivendica l'idea di test psico attitudinali per i magistrati: 'Non è uno scandalo'

Il ministro della Giustizia Carlo, intervistato dal Corriere della Sera, ha rivendicato l'idea di test psico attitudinali per i magistrati. "Nelle mie pubblicazioni degli ultimi venti anni ho scritto che questo esame è previsto ...

Lintervista a Nordio, lExpo persa male, le trattative per la tregua a ... Corriere della Sera

Equo compenso, Nordio: «Presto l'Osservatorio del governo» Il Dubbio

Denuncia il ’mancato’ Codice Rosso. La storia di Elga finisce in Parlamento

Vittima di stalking, si sfoga sui social. Il deputato Marchetti raccoglie l’appello e scrive al ministro Nordio ...

Giuristi ed opposizioni contro il nuovo pacchetto sicurezza. Nordio: "L’importate è dare segnali"

Più armi in circolazione per gli agenti e senza essere dichiarate. In carcere le mamme incinta e con figli anche sotto un anno ...