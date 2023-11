Nordio inaugura tre nuove aule al Tribunale di Napoli Nord

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl ministro della Giustizia Carlohato trealdi, che ha sede ad Aversa e ha competenza su 38 comuni delle province di Caserta e, i più problematici per l’alto tasso di criminalità ma anche per il degrado ambientale e socio-economico. “Qui ad Aversa – ha detto– abbiamo realizzato una sorta di miracolo in appena un mese, mentre per anni questa struttura non ha avuto alcuna considerazione. Abbiamo dimostrato l’alta attenzione del Ministero per l’efficienza della macchina giudiziaria e la capacità di raggiungere un risultato quando si lavora in modo sinergico, come hanno fatto i nostri uffici con il presidente ...