L’interrogatorio di Filippo Turetta : “ affranto per aver ucciso la mia ex fidanzata ” È durato poco meno di mezz’ora il primo interrogatorio a cui è ... (tpi)

L’interrogatorio di Filippo Turetta : “Sono affranto per aver ucciso la mia ex fidanzata - ma sono molto stanco e non voglio aggiungere altro”

Il tecnico del Napoli , Walter Mazzarri , ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Real Madrid in Champions League: "Non... (calciomercato)

Nella beta di iOS 17.2 si personalizzano suono e feedback aptico delle notifiche

Appleha finora permesso di personalizzare il suono delle notifiche e questa possibilità era richiesta da molti utenti. I vari suoni selezionabili come suonerie e avvisiutilizzabili come ...

"Non sono fantasmi". Il flusso dei migranti. Da gennaio già accolti oltre mille in provincia LA NAZIONE

Pioli: "Non sono soddisfatto, ci voleva più qualità" La Gazzetta dello Sport

Infermiera dà consigli ai medici su come curare il fratello malato. Loro non la ascoltano, Nino muore. La Asl costretta a risarcirla

La sorella, ex infermiera, aveva capito le cause della patologia improvvisa del dipendente comunale in pensione Nino Ciafardoni ma i medici non le avevano creduto ed il fratello è deceduto ...

Pensioni, a rischio tagli 2.700 in Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia, secondo le elaborazioni della Cgil, sono infatti circa 2.700 le persone che potrebbero vedersi ridotta - e non di pochi centesimi - la rendita mensile dopo il ricalco dei ...