“Non riesce a guardarla” Grande Fratello | Perla con un altro e Mirko… La scena che non voleva vedere

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 novembre 2023), il pubblico aspetta solo l’ingresso di Greta Rossetti. Sconvolgerà gli equilibri della Casa, quantomeno quello che si è creato tra Mirko Brunetti eVatiero. Torneranno insieme, si lasceranno definitivamente? O lui recupererà con l’ex single di Temptation Island, che lunedì scorso l’ha lasciato in diretta? Tante domande, ma solo il tempo darà risposte. Ma sabato, giorno in cui è prevista l’entrata indi Greta, è vicino e non è escluso qualche colpo diimmediato. Nel frattempo però sembra inserirsi una quarta persona in questo “triangolo amoroso” già seguitissimo. È successo tutto in serata, mentre Letizia Petris era nella vasca e Paolo Masella era lì accanto a lei per stirarle un po’ i muscoli e aiutarla nel rilassamento. EVatiero, che si ...