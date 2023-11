Non riattaccare | Le Ravissement | Vincent doit mourir | La Palisiada | sorprese e delusioni al Torino Film Festival

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) L’unicoitaliano in Concorso con Barbara Ronchi è un Locke al femminile: colpisce anche se manca qualcosa. Dalla Francia un buontra Polanski e Cronenberg e un passo falso avviluppato attorno al rapimento sui generis di un neonato. Mentre dall’Ucraina si afferma un nome che diventerà grande. NONdi Manfredi Lucibello (Italia, 2023) Concorso Roma. Marzo 2020. Lockdown Covid con coprifuoco e clausura. In piena notte Irene (Barbara Ronchi) viene svegliata all’improvviso dallo squillo dello smartphone: l’ex fidanzato Pietro (Claudio Santamaria) si sta per suicidare dal tetto della casa sul litorale di Santa Marinella. La ragazza non ci pensa due volte, acciuffa chiavi dell’auto del tizio nudo che sta dormendo con lei sul letto, giubbotto e mascherina, poi corre guidando verso la costa per fermare il suicida tenendolo ...