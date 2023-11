“Non ha rispettato la Bolkestein” | ma dopo cinque anni di indagini con sequestro del suo stabilimento balneare | il titolare è assolto | “Il fatto non costituisce reato”

"Non mi dimetto - ho rispettato un impegno di Stato". Lollobrigida ferma l'assalto della sinistra

GF - Grecia difende Heidi - ma Varrese non ci sta (VIDEO) : “Ho sempre rispettato lei. Non devo chiedere scusa a nessuno - perchè…”

Serie A - multate 5 squadre per non aver rispettato il minuto di silenzio per Napolitano

