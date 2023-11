Non è fallo | Cristiano Ronaldo rifiuta un calcio di rigore

Le parole di Gianluca Rocchi , designatore arbitrale, sull’episodio avvenuto in Juventus-Inter. Tutti i dettagli Gianluca Rocchi , designatore ... (calcionews24)

Rocchi chiarisce : «Quello di Darmian su Chiesa non era fallo»

Incredibile Cr7 - gli fischiano un rigore a favore ma lui ammette : 'Non è fallo'

Dopo le polemiche riguardanti il presunto fallo di Darmian su Chiesa, in occasione del pareggio dell’ Inter contro la Juventus , ha detto la sua ... (inter-news)

Di Livio : «Gol Inter - non c’era fallo su Chiesa. Juventus disattenta»

Rocchi : «Darmian-Chiesa non è fallo. Juventus-Inter corretta»

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri in Serie A, è intervenuto per Dazn su Open Var per giudicare il contatto tra Matteo Darmian e Federico ... (inter-news)