Non ci hanno permesso di indossarlo | Reazione a Catena | l' accusa delle concorrenti alla produzione

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Emergono indiscrezioni sino ad oggi inedite su, il programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A svelare una curiosità sul look dei partecipanti, sono due ex. Conosciute per aver partecipato con il nome di "Armocromiste" Ally e Aury non si sottraggono alle domande dei fan. Da youtuber e tiktoker con un grosso seguito sui social, le due sorellesvelato il mistero degli outfit esibiti in puntata.domanda se il vestiario venisse o meno scelto da loro, le due non attendono a replicare: "Ci sarebbe da aprire il vaso di Pandora". La 18enne e la 21ennarivelato di essersi portate diversi vestiti in valigia ma che lanon gli hadi indossarne nemmeno uno. Le regole sono dunque ferree: ...