Noi siamo leggenda stasera su Rai 2 | la trama della seconda puntata

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 29 novembre 2023)su Rai 2 alle 21:20 torna in TV Noi, la serie teen che condivide parte del cast con Mare Fuori: ecco la. Noi, il teen drama supereroistico, torna in TVsu Rai 2 alle 21:20, dopo il debuttoscorsa settimana. Un esordio un po' da amaro in bocca: la primanon ha raggiunto neppure il milione di spettatori, fermandosi al 4,8% di share. Riuscirà a fare meglio senza nessun evento sportivo a farle concorrenza sull'ammiraglia RAI? Ladi mercoledì 29 novembre Nella, ...