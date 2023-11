Nino Frassica | Sono un vandalo | rovino le frasi fatte e i luoghi comuni

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 29 novembre 2023) «Per divertirsi è necessario sovvertire logica e regole» Il Giornale, di Eleonora Barbieri, pag. 26 Forse tutto è nato al bar. Il fatto è che non avevo un lavoro, non che lo cercassi, eh… Ma si stava al bar ad aspettare chissà che cosa e, oziando, scattava lo scherzo insieme agli amici, la goliardia. Quando ho capito che quel fare gli spiritosi poteva essere studiato, e usato per fare teatro, allora ho cercato di farlo in maniera seria»., messinese affezionatissimo alla sua città (dove è nato, come Anto, l’11 dicembre del 1950), è un protagonista dello spettacolo italiano (protagonista con signorilità, come i veri grandi): dagli esordi con Renzo Arbore nei leggendari Quelli della notte e Indietro tutta! all’amatissimo Don Matteo (dove è il Maresciallo, «un buono»), passando per decine di film ...