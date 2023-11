Neymar Jr scaricato via social da Bruna Biancardi | avrebbe scoperto messaggi con una modella

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione È passato solo un mese dalla nascita della figlia di, ma la coppia è già giunta al capolinea. Per colpa di chi? Pare del calciatore brasiliano. È stata proprioad annunciarlo, con un comunicato sui. Insomma, dopo l’infortunio ecco anche il cuore spezzato per lo sportivo. Ma c’è di più:aveva già tradito la compagna, mentre era incinta della piccola. Era stato egli stesso ad ammetterlo su Instagram: “Ho commesso un errore“.e ...