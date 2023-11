NextGen Finals | Luca Nardi raccoglie solo quattro giochi contro Dominic Stricker

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023)è praticamente eliminato dalle2023 di Jeddah. Il tennista azzurro, numero 115 al mondo, non è mai in partita, terzo favorito del seeding, che si impone in meno di un’ora con il punteggio di 4-1 4-1 4-2 e si rimette in gioco nel girone verde. Brutta prestazione del ventenne nativo di Pesaro, che rimane in balia del suo avversario per lunghissimi momenti. Il primo gioco riassume la partita nel suo piccolo.inizia sbagliando tantissimo, con il break in avvio propiziato più dai due doppi falli in fila da sopra 40-15 che dalla super risposta dello svizzero sul deciding point, e si conferma non sfruttando tre palle in fila per il possibilebreak. E da lì l’azzurro praticamente ...