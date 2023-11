Next Gen Atp Finals 2023 | doppio ko per Cobolli e Nardi | Fils e Stricker vincono in tre set

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Proseguono leGen Atpa Jeddah.ko per, che perdono in tre set rispettivamente contro. Il 21enne romano cade in un’ora precisa 4-1 4-2 4-2 con una sola palla break conquistata, e convertita, e quattro servizi persi. Decisamente di un livello superiore, numero 36 del ranking Atp, che potrà eliminarenell’ultima giornata, battendolo e sperando in una vittoria dinel derby con. Propriooggi ha perso in maniera netta contro lo svizzero, numero 94 della classifica Atp, 4-1 4-1 4-2 in 54 minuti di tennis. Tre break in apertura subiti dall’azzurro, che abbandona le Atp ...