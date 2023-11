Neve in arrivo | anche in pianura | ecco dove | meteo oggi e domani

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Attenzione a città come Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Varese, Pavia, maa Milano e Bergamo Attenzione a città come Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Varese, Pavia, maa Milano e Bergamo Insull'Italia la seconda perturbazione della settimana che porteràa in. Le temperature hanno già subito un crollo soprattutto al Nord a causa dell'ingresso di aria fredda di origine Artica in discesa dal Nord Europa e si stanno diffusamente portando sotto le medie climatiche del periodo. Mentre, mercoledì 29 novembre, sarà la giornata più stabile della settimana, da, giovedì 30 novembre, la nuova fase instabile potrebbe portare ancora nevicate diffuse al Nord ma non solo ad alta quota. Attenzione a città come ...