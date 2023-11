Neve fin a bassa quota al Nord | poi Temperature in aumento

Si è chiuso il lunedì che ha fatto passare in rassegna la quindicesima giornata della Serie C. Nella serata è stato tempo di partite che ... (sportface)

Serie C - pari nel finale del Padova con la Pergolettese. Nel Girone C il Benevento non stecca il colpo

Puglia - maltempo : anche in Valle d’Itria è comparsa la neve. Foggiano fino a -3 - 5 gradi. Oggi allerta per vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile - previsioni meteo. Alberi caduti : in piazza a Bari e sulla Gallipoli-Sannicola - travolta auto in corsa

La foto si riferisce a Martina Franca, mezzanotte circa. All’una 0,4 gradi segnalati dal rilevatore di masseria Galeone e 0,8 nel centro urbano. La ... (noinotizie)