Netflix | il mistero dello show fantasma | pagato | ma mai visto

(Di mercoledì 29 novembre 2023) 55 milioni di dollari per una serie, non per un singolo episodio New York Times, di John Carreyrou, pag. 9 Nell’autunno del 2018, all’apice del boomstreaming, una mezza dozzina di studios e piattaforme video si sono messi in fila per corteggiare un regista poco conosciuto di nome Carl Erik Rinsch. Aveva diretto un solo film, “47 Ronin“. Era stato un fiasco commerciale e di critica, e i litigi di Mn Rinsch con i suoi produttori avevano fatto alzare le sopracciglia, anche in un settore in cui tali conflitti sono la norma. Ma a Hollywood la memoria è corta e la richiesta di nuovi contenuti era intensa. In un solo decennio, il numero di programmi televisivi sceneggiati è passato da 200 a più di 500, con nuovi servizi di streaming di Disney, Apple e NBCUniversal in arrivo. In questa frenesia, il progetto che il signor Rinsch stava proponendo – una serie di ...