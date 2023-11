Nemmeno i pm se lo aspettavano Delmastro da Porro | Così dimostrerò la mia innocenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) "Sono pronto a dimostrare la mia, non mi aspettavo il rinvio a giudizio, come non se loi pubblici misteri che hanno chiesto prima l'archiviazione e poi il proscioglimento". EsordisceAndrea, ospite di Nicolaa Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 29 novembre, a proposito di quanto deciso dal gup di Roma che lo accusa di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito e che lo ha rinviato a giudizio. "Andrò a giudizio serenamente con questa anomalia per cui un imputato giocherà in squadra con i pubblici ministeri per affermare la sua", aggiunge il sottosegretario alla Giustizia. "Sono fiero di non aver tenuto segreto il fatto. Lo rifarei senza ombra di dubbio", precisa poi Andrea ...