Nel cuore della “Rubber Valley” | studenti a lezione di buona impresa alla Argomm

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Villongo. Porte aperte aglinegli stabilimenti diGroup, una delle principali aziende del distrettogomma del Sebino, specializzata nella progettazione e produzione di componenti custom in materiale elastomerico, plastico e bicomponente per l’automotive e l’industria. Nella mattinata di martedì 28 novembre, in occasione dell’iniziativa PMI Day di Confindustria Bergamo, 30e studentesseclasse terza BScuola Secondaria di primo grado di Villongo hanno visitato l’azienda accompagnati dai docenti. Con la guida di alcuni dipendenti dell’azienda, glihanno avuto potuto conoscere da vicino una realtà di eccellenza e un comparto che offre importanti opportunità di lavoro sul Basso Sebino. Una giornata di orientamento a tutto ...

Il Ct dell’Argentina campione del mondo, Lionel Scaloni non chiude le porte ad un futuro da allenatore della Lazio. Per ora, l’ex difensore ... (sportface)

Dopo la vittoria della Lazio sul Celtic per 2-0, Ciro Immobile ha parlato così a Sky Sport: OUT - “Se puoi sognarlo, puoi farlo. No... (calciomercato)

L'arte contemporanea sboccia nel cuore di Oleggio

Si chiama SPA quello che pare un centro benessere per lo spirito, ma in realtà è un museo privato che accoglie e stimola chi ha voglia di confrontarsi con l'arte contemporanea. Situatodi Oleggio (Novara), in un edificio risalente al XV secolo, SPA, il nuovo centro espositivo di cinquecento metri quadri inaugurato il 25 novembre, in realtà non trae il suo acronimo dal ...

Scaloni, la Lazio ho giocato poco ma la porto nel cuore Agenzia ANSA

Effetto Sinner, con la Davis il tennis è tornato nel cuore degli italiani la Repubblica

Boscoforte, l’oasi aperta tutto l’anno ai turisti

È stata annunciata lunedì l’acquisizione, fino al 2042, della concessione d’uso dell’oasi di Boscoforte, nel cuore delle Valli di Comacchio, da parte della Regione Emilia-Romagna ed Ente Parco del ...

Le poesie di Causi per un’inedita sincronia “tra cuore e mente“

“Sincronia tra cuore e mente” (editore: Il Convivio) una silloge di poesie scritta dal dottor Antonino Causi di Palermo e organizzato e presieduto dalla poetessa e ambasciatrice di pace nel mondo ...