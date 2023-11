Nel Bengala la penetrazione di Pechino è sottomarina

Leggi su formiche

(Di mercoledì 29 novembre 2023) La regione del golfo delha una rilevanza strategica nell’approccio della Repubblica Popolare Cinese alla politica estera, soprattutto in relazione alla sua forte competizione con il vicino indiano. E mentre Bangladesh e Myanmar, le potenze più piccole della regione, cercano di rafforzare le proprie capacità militari, l’India e la Cina si cimentano nella competizione per diventare il fornitore di materiale militare preferito dai due Stati asiatici. Una competizione che, guardando in un lasso di tempo che si estende all’indietro da oggi fino al 2010, vede la Cina uscire vincitrice — per ora. In questa finestra temporale più di due terzi delle importazioni di armi del Bangladesh e quasi la metà di quelle del Myanmar provengono dalla Cina, seguita in entrambi i casi dalla Russia. Per, la vendita di materiale militare non risulta importante ...