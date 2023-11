Nel 2024 il nuovo album di Jennifer Lopez This Is Me Now anticipato dal singolo Can’t Get Enough

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 29 novembre 2023)Is Me Now sarà ildi. I fan hanno creduto di sognare, ma dopo tanti indizi hanno trovato la notizia che aspettavano. La star del ghetto sta per sganciare una nuova bomba ben 10 anni dopo l’ultimoA.K.A. (2014), e tutto sarà accompagnato da altre due novità succulente. IldiIs Me Now, ildi, sarà fuori il 16 febbraio. J.Lo lo ha annunciato sui social, ma dato che i fan hanno tanta fame di nuova musica della “Jenny from the block”, la star dell’r’n’b ha deciso di accontentarli a 360 gradi. In primo luogo, ...