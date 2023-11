NBA | LeBron James infinito | macina record uno dietro l’altro

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Dopo aver superato lo scorso febbraio ildi punti ‘all’-time’ nella storia della NBA detenuto da Kareem Abdul-Jabbar (38.387), fissando quella stessa sera il nuovo primato di tutti i tempi a 38.390 ed aver da poco incrementato ed innalzato il miglior risultato di sempre oltre i 39.000 punti segnati, il ‘King’, durante lo svolgimento della partita del Wells Fargo Center Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers, ha passato Lew Alcindor (vecchio nome prima della conversione all’Islam dell’ex ‘The Tower Of Power’) anche nei minuti totali giocati in carriera tra RS e Playoffs, diventando in assoluto il giocatore con più minuti nelle gambe di qualsiasi altro giocatore che abbia mai messo piede nella Lega. Di seguito, la top 10 dei giocatori con più minuti totali giocati nella storia della NBA: 1.– 66.320; 2. 66.297 – ...

James diventa il primo giocatore a superare i 39 mila punti in carriera NEW YORK (STATI UNITI) - Indiana Pacers e Los Angeles Lakers sono le prime ... (ilgiornaleditalia)

NBA : LeBron James supera 39.000 punti segnati in carriera e punta più in alto

NBA, un altro record per LeBron: superato Kareem Abdul - Jabbar per minuti totali giocati

Insieme ae Kareem, in classifica ci sono altre leggende della ...

NBA, un altro record per LeBron: superato Kareem Abdul-Jabbar per minuti totali giocati Sky Sport

NBA, LeBron James subisce la sconfitta più pesante della sua carriera NbaReligion

Delle partite di NBA diverse dal solito

Il nuovo torneo In-Season ha provocato accese discussioni per via dei parquet molto strani e per dei finali che non si vedono spesso ...

NBA, LeBron James trova altri due record contro i Sixers: uno negativo e uno positivo

Sconfitta pesante per i Los Angeles Lakers contro i Philadelphia 76ers: LeBron James trova però un altro record sui minuti giocati ...