NBA | Dallas Maverick | Cuban vende azioni della franchigia per 3 5 miliardi di dollari

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Mark, Presidente deis, ha venduto la maggioranza dellealla miliardaria dei casinò ‘Miriam Adelson’ per $3,5. Tuttavia, manterrà le quotesquadra e il pieno controllo delle operdi basket. L’imprenditore statunitense acquistò i Mavs nel gennaio del 2000 per una cifra attorno ai $200 milioni. SportFace.

Sfida nella sfida tra Jokic e Doncic, vincono i Nuggets e per i Mavericks arriva il primo ko

In un caso pressoché unico nella storia della, però, Cuban , oltre a mantenere una quota di minoranza nella proprietà di, continuerebbe ad avere il pieno controllo decisionale in merito ...

Nba: Milwaukee fa festa con Miami, sorridono Minnesota e Boston

Successo anche di Cleveland che batte Atlanta 128-105 grazie alla super gara di Mitchell. I Knicks di New York si impongono 115-91 sugli Hornets e guadagnano il pass per i quarti della Nba Cup.

Delle partite di NBA diverse dal solito

Il nuovo torneo In-Season ha provocato accese discussioni per via dei parquet molto strani e per dei finali che non si vedono spesso ...