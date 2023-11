Natale | le campagne moda più belle

Leggi su panorama

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Le maison si preparano alsvelando lepubblicitarie che ci accompagneranno nel prossimo mese. Grandi nomi dietro e davanti all’obiettivo selezionati con cura per promuovere collezioni nate ad hoc per essere messe sotto l’albero. Avvolta da una stringa di lucine colorate Kendall Jenner, ritratta da Drew Vickers presenta la collezione per le Feste firmata Jacquemus mentre Versace affida ad Angelo Pennetta il compito di immortalare il nuovo ambassador Hyunjin (del gruppo k-pop Stray Kids). Unsussurrato, a favore del più democratico Holidays che abbraccia culture (e clientele) più ampie. Tocchi di rosso e d’oro offrono un rimando non troppo dichiarato al, così come le palline argento di Prada e Lanvin accennano alla festività. Ferragamo sceglie invece di omaggiare la sua Firenze con ...