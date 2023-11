Nardi-Stricker oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Next Gen Atp Finals 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Lucase la vedrà contro Dominicnel secondo match della fase a gironi delleGen ATP. Si trovano i due usciti sconfitti nel girone verde nel corso della prima giornata di torneo. Due prestazioni, però, totalmente differenti. Il tennista italiano ha giocato una buona partita contro il favorito Fils, arrendendosi dopo due ore di gioco e una battaglia chiusa al quinto set. Lo svizzero, invece, non ha disputato un grande incontro contro l’altro azzurro Cobolli, mancando un numero enorme di occasioni e finendo per essere sconfitto in quattro set. Questo è un match già da dentro o fuori, in cui bisogna vincere per restare in corsa per le semifinali. C’è un precedente risalente ad ottobre, quandoriuscì ad imporsi in due set a Bratislava, in condizioni di ...