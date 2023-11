Napoli | Real Madrid e poi Inter | Mazzarri fa la sua scelta su Osimhen

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ilalle 21 scenderà in campo al Bernabeu contro il: gli azzurri sono a un passo dalla qualificazione agli ottavi di Champions League., che domenica 3 gennaio affronterà l’in campionato, non stravolge la formazione ma fa unaprecisa suDECISIONE – Ildi Walterandrà a sfidare stasera ilal Bernabeu. I Campioni d’Italia in carica sono ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di Champions League. Intanto il neo allenatore azzurro, che domenica 3 dicembre ospiterà l’allo stadio Maradona, non fa grandi stravolgimenti ma decide di risparmiare Victordal 1?: è prevista infatti una ...

L'ultimo Real Madrid - Napoli , datato 15 febbraio 2017 , con Sarri in panchina, lo ricordano bene tutti i tifosi del Napoli per il bellissimo gol di ... ()

La frase pronunciata da Maradona prima di Real - Napoli del 2017

DIRETTA - Real Madrid-Napoli, partita di Youth League oggi dalle 16:00 su CalcioNapoli24 CalcioNapoli24

Napoli, la probabile formazione di Mazzarri contro il Real Madrid Corriere dello Sport

Real Madrid-Napoli, caos a Capodichino: tifosi in attesa dalle 7 del mattino

Caos a Capodichino per alcuni tifosi del Napoli in attesa di essere a Madrid per la gara di questa sera contro il Real in Champions League. L'aereo della compagnia Iberia era in programma per le 7 del ...

Real Madrid – Napoli: dove vederla TV, in streaming e le probabili formazioni

Tra pochissime ore il nuovo Napoli di Walter Mazzarri affronterà il Real Madrid di Carlo Ancelotti allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid in un match valido per le qualificazioni agli ottavi di final ...