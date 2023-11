Napoli | lite tra De Laurentiis e Garcia prima dell’esonero

Tempo di lettura: 2 minutiUn diciassettenne è stato ferito al termine di una Lite nella centrale Galleria Umberto, a Napoli . Portato in ospedale è ... (anteprima24)

Lite tra giovani a Napoli - accoltellato un diciassettenne : è in prognosi riservata

Il centrocampista del Napoli , Piotr Zielinski , è tornato in Italia dopo la tonsillite che lo ha colpito durante gli impegni con la Polonia. Piotr ... (napolipiu)

Il giovane ha esploso alcuni colpi di pistola , al culmine di una lite per viabilità , contro un’auto a bordo della quale c’era anche un bambino. Per ... (2anews)

Napoli - lite per viabilità finisce a colpi di pistola : un arresto

Napoli - spari contro un uomo in auto dopo una lite per viabilità. preso minorenne

Un banale diverbio per questioni di viabilità poteva sfociare in tragedia. Su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i ... (ilmattino)