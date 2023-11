Napoli-Inter | Massa l’arbitro per la 14ª giornata di Serie A | le designazioni

(Di mercoledì 29 novembre 2023)si giocherà domenica alle ore 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona: l’AIA ha appena reso noto. Questa la designazione per la partita, valida per la quattordicesimadiA 2023-2024: ci saràdella sezione di Imperia. ARBITRO(domenica 3 dicembre ore 20.45) Arbitro: DavideAssistenti arbitrali: Davide Imperiale – Luca MondinQuarto ufficiale: Antonio RapuanoArbitro VAR: Valerio MariniAssistente VAR: Maurizio Mariani Di seguito, oltre aldi, leper tutte le altre partite della quattordicesimadiA 2023-2024. MONZA-JUVENTUS ...

Benfica - Inter questa sera in programma alle 21 per la quinta partita dei gironi di UEFA Champions League. I nerazzurri, già qualificati agli ottavi, ... (inter-news)

Xavier Jacobelli ha parlato delle scelte di Simone Inzaghi per la partita di Champions League, Benfica-Inter, in vista del match contro il ... (inter-news)

Arbitri: Napoli - Inter a Massa, brutti ricordi Milan con Marchetti, Abisso riparte dalla B

Davide Massa in carriera ha già arbitrato in due circostanze le due squadre contro: undi campionato 2020/2021 (1 - 0, quando diede un giusto rigore ai nerazzurri e cacciò il ...

Pea: 'Real-Napoli e Napoli-Inter, ecco come finiranno. Juventus e Inter si sono accontentate' AreaNapoli.it

ESCLUSIVA Paganin: “Inter, a Napoli come con la Juve. Sul gol di Vlahovic…” fcinter1908

Arbitri: Napoli-Inter a Massa, brutti ricordi Milan con Marchetti, Abisso riparte dalla B

Solo var anche per Guida, nonostante sia stato ritenuta corretta la decisione di non annullare il gol di Lautaro per fallo di Darmian su Chiesa in Juve-Inter. Il big-match di domenica sera tra Napoli ...

Calcio: Serie A. Massa arbitra Napoli-Inter, Monza-Juventus a Fabbri

Marchetti designato per Milan-Frosinone, Sassuolo-Roma a Marcenaro ROMA (ITALPRESS) - Sarà Davide Massa a dirigere Napoli-Inter, big match ...