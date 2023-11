Napoli , 17enne accoltellato alla Galleria Umberto I. La madre : “Colpito perché parlava con la ex dell’aggressore” Paura alla Galleria Umberto I di ... (tpi)

Napoli - 17enne accoltellato alla Galleria Umberto I. La madre : “Colpito perché parlava con la ex dell’aggressore”

Napoli - rissa tra ragazzi in centro : accoltellato un 17enne - è in prognosi riservata. La madre : «Aggredito perché parlava con una ragazza»

«Non mi fermerò finché non avrò giustizia». Maria Rosaria Paudice trattiene le lacrime mentre parla del figlio 17enne, Accoltellato sabato sera, e si ... (ilmattino)

Ieri in Campania : 17enne accoltellato in Galleria Umberto a Napoli. Palazzo preso di mira dai ladri nel Sannio

Un’aggressione per futili motivi, quella ai danni di un 17enne accoltellato da un gruppo di giovani nella Galleria Umberto I, a Napoli , sabato ... (teleclubitalia)

Napoli - 17enne accoltellato in Galleria Umberto : “Parlava con un’amica - ex fidanzata dell’aggressore”

Paura alla Stazione Centrale, immigrato accoltella due poliziotti: arrestato

Momenti di tensione alla Stazione Centrale di, intorno alle 20,30 un extracomunitario hadue poliziotti della Ferroviaria. Uno degli agenti ha riportato un taglio alla mano, l'altro ha preso una coltellata alla schiena. L'...

Napoli: accoltellato a 17 anni in Galleria Umberto, un video su TikTok inchioda la gang ilmattino.it

Napoli, rissa in Galleria Umberto, grave 17enne accoltellato. La mamma: «Parlava con un'amica, ex fidanzata dell'aggressore» Corriere della Sera

Zola: "Domani il Napoli può sorprendere. Osimhen Sarebbe il perfetto sostituto di Benzema"

Gianfranco Zola, ex numero 10 del Napoli e attuale vicepresidente della Lega Pro, ha parlato ai microfoni del media arabo Kooora.

AUDIO - Impallomeni: "Scudetto Al Napoli manca la difesa, ecco cosa deve inventarsi Mazzarri"

Come vede il Napoli con Mazzarri "Per vincere di nuovo lo Scudetto manca la difesa, manca una leadership riconosciuta. Kim è diventato leader con Spalletti, poi anche il rendimento individuale in ...