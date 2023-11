Nantes | Gourvennec è ufficialmente il nuovo allenatore

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ilha ufficializzato l’arrivo in panchina di Jocelyn. Tutti i dettagli sul club francese Il, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato la firma di Jocelyncome. L’ex calciatore prende il posto di Aristouy. COMUNICATO – «FCannuncia la nomina di Jocelyn(51 anni) come capodel gruppo professionistico, a partire da questo mercoledì 29 novembre 2023. Il tecnico ha firmato fino al termine della stagione 2023-2024 con il club sulle rive dell’Erdre, più un’opzione per un anno».

Si tratterebbe del quarto cambio in panchina in Ligue 1 NANTES (FRANCIA) - Si profila un quarto cambio in panchina in Ligue 1. Dopo Lione (Grosso per ... (247.libero)

Si tratterebbe del quarto cambio in panchina in Ligue 1 NANTES (FRANCIA) - Si profila un quarto cambio in panchina in Ligue 1. Dopo Lione (Grosso ... (ilgiornaleditalia)

Calcio: Nantes, esonerato l'allenatore Aristouy

Ilha esonerato l'allenatore Pierre Aristouy. Lo ha annunciato lo stesso club francese, che si trova al 12° posto in Ligue1. In pole position per sostituire Aristouy c'è Jocelyn, che ...

Nantes, salta la panchina di Aristouy: in pole c’è Gourvennec Corriere dello Sport

UFFICIALE: Nantes, ecco il nuovo allenatore. La panchina è affidata a Gourvennec TUTTO mercato WEB

Nantes, il nuovo allenatore è Gourvennec

Cambio in panchina per il Nantes che, dopo aver esonerato Pierre Aristouy, ha deciso di puntare su Jocelyn Gourvennec. L'allenatore francese ...

Qui Atalanta, problemi per De Ketelaere. Ci sarà con il Toro

L'Atalanta ha svolto la seduta di rifinitura in vista della partita contro lo Sporting di domani per l'Europa League. La squadra di Gasperini ha perso, almeno per giovedì, De Ketelaere, a causa di ...