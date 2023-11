Nainggolan torna in campo | ha firmato per la sua nuova squadra

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Le ultime sul futuro di Radja, ex centrocampista belga di Cagliari, Roma, Inter e Spal. I dettagli Secondo quanto riportato da CNN Indonesia, Radjaavrebbecon il Bhayangkara Presisi. Lamilita in prima divisione indonesiana ed è allenata dall’argentino ex Fiorentina Mario Gomez. Sumardji, direttore sportivo del club, ha confermato l’accordo proprio ai microfoni della CNN. Di seguito le sue dichiarazioni. PAROLE – «Sì, è vero. Radja si è unito al Bhayangkara FC per la seconda parte della stagione».