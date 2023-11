Multiveristy tra le 100 migliori aziende secondo il Morningstar Sustainalytics ESG Risk Rating

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Multiversity, attiva nel settore dell'e-learning in Italia, si posiziona all'88º posto su oltre 15.700valutate a livello globale da, una società specializzata nella ricerca, analisi e valutazione ESG (Ambientale, Sociale e di Governance) e di Corporate Governance. La valutazione ESG di Multiversity è di 7,8, un punteggio elevato su una scala da 1 a 100, dove 100 indica il massimo rischio. Questa valutazione ESG è parte di una strategia più ampia di Multiversity, avviata nel 2022, che mira a monitorare e accelerare la transizione energetica del Gruppo. Uno degli obiettivi principali è colmare il divario formativo della popolazione in Italia attraverso il proprio modello educativo digitale, che si propone di essere accessibile e inclusivo. “L'istruzione non può essere lasciata fuori da questo ...