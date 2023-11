Mufloni all’Isola del Giglio | continua il massacro della specie protetta Brambilla | “Fermare subito | strage insensata”

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Da alcuni giorni è ricominciata una vera e propria mattanza deiche vivono sull'Isola del. Come denunciano le varie associazioni nazionali per la difesa degli animali. Il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano afferma di seguire quanto prevede il progetto Life LetsGo, finanziato con 1,6 milioni di euro:devono essere abbattuti perché considerati “alieni”, cioè non originari del territorio L'articolo proviene da Firenze Post.