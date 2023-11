Mozzarelline fritte | le preparo nella friggitrice ad aria

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Leimpanate esono tra i miei stuzzichini preferiti. La crosticina croccantissima, il cuore filante, il loro gusto irresistibile le rendono perfette come aperitivo. Purtroppo, però, lo devo ammettere, non sono propriamente salutari! Eppure, una tira l’altra e non riesco a pormi limiti severi né quando le(le assaggio continuamente!) né quando le servo. Sappiamo bene che tutto ciò che cuoce in abbondante olio andrebbe centellinato! Ecco perché preferisco cucinarlead! Per ottenere un buon risultato una volta scolate le nostre, prima di impanarle, dobbiamo tamponarle più e più volte. Procediamo poi con una doppia panatura: farina, uovo sbattuto, pangrattato e ancora, farina, uovo sbattuto e pangrattato. ...