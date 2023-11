(Adnkronos) – "In difesa abbiamo solo questi giocatori e quando l'arbitro ha un criterio di dare due gialli in 20 minuti a due centrali allora siamo ... (forzearmatenews)

Mourinho: 'Il Servette dovrebbe pensare al campionato. Il campo Un disastro'

Joséha presentato in conferenza stampa la sfida di giovedì sera della sua Roma in casa del ... Noiil primo posto e pensare di segnare qualche gol. So che il Servette in casa parte ...

Mourinho "Vogliamo il 1° posto del girone, dobbiamo vincere" La Provincia di Cremona e Crema

Mourinho “Vogliamo il 1° posto del girone, dobbiamo vincere” TuttOggi

Mourinho: "Il pareggio non mi dice niente, dobbiamo rischiare tutto”

Queste sono state le parole di mister Mourinho alla vigilia dell’impegno di Europa League in casa del Servette.

Roma, Mourinho: «Farò turnover con il Servette, voglio gente motivata. Il campo Un disastro»

José Mourinho è pronto a fare turnover contro il Servette, ma si aspetta una prestazione positiva rispetto all’ultima contro lo Slavia Praga: «Domani farò dei cambi aspettando una risposta positiva, ...